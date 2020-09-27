وزارة الخارجية تشيد بتنصيب رئيس مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية فى مالى

قالت وزارة الخارجية، إن القاهرة تابعت مراسم تنصيب "باه نداو" رئيساً مؤقتاً للبلاد لإدارة العملية الانتقالية، وتوجهت بالتهنئة إلى الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة الهامة.

وأعربت الخارجية المصرية عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليمياً ودولياً، معربة عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وأكدت مصر مجدداً على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك، لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكافة حقوقه الاساسية، وتجاوز هذه الفترة سعياً لاستعادة مالي لدورها الهام أفريقياً ودولياً.