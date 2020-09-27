وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود الرئيس السيسى فى إنقاذ الوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله له، فلم تقف جهوده عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدى الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان.

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم:"وخاض الرئيس بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة".