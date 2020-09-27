انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من الرئيس السيسي على دعوات التظاهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اكد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” أن الدولة المصرية لديها إرادة من أجل تطوير الأوضاع الحالية وتحسينها لصالح المواطنين خلال هذه المرحلة، حيث أوضح سيادته من خلال كلمته في افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، انه يتم عمل الكثير من الإصلاحات خلال هذه الفترة في الدولة المصرية من أجل تنميتها ولصالح المواطن.

الرئيس السيسي ودعوات التظاهر

وأضاف ” السيسي” أنه يراهن على وعي المواطنين خلال هذه الفترة، ولاسميا وسط دعوات الشر من أجل تحريك الناس، قائلاً: ” هوا ده الحال الصور اللي بتشوفوها دي، نصلحه ولا نسيبه، نصلحه.. طيب على حساب الناس ولا على حساب الدولة، يهمني أقول حاجة واحدة بس براهن على الناس.. على المصريين، مش قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة”.

وأشار سيادته أن قوى الشر تحاول تشكيك المصريين بما تقوم به الحكومة خلال الظروف الصعبة، قائلاً: ” هما بيختاروا الظروف الصعبة علشان يشككوا المصريين في اللي إحنا بنعمله وإن ده ضدهم وعلى حسابهم، لا والله، ده رهان عليكم وبقول إنكم مقدرين وبتتحملوا، الشعب والدولة حاجة واحدة، محدش يدخل بينا”.

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والجدير بالذكر أن بعض قوى الشر قد دعوا المصريين لعمل تظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها فشلت فشلاً كبيراً نتيجة لوعي المصريين خلال الفترة الماضية.