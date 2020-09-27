شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة العباسية تتلقى 57 طلبا جديدا للترشح لانتخابات "النواب" قبل غلق باب التقديم أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت أمس السبت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، 57 طلبا جديدا الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك قبل غلق باب التقديم أمام المرشحين، وكان التقديم عن دوائر شمال وشرق القاهرة، موزعا على 11 دائرة انتخابية وسط تشديدات على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً. وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.