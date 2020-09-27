شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صرف مقررات أكتوبر من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وأنه يتم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بالسلع، لصرفها لأصحاب البطاقات الشهر الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهرى على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمى، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.