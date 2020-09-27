شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتضامن ينقل 2 من كبار السن فى الشارع لدار رعاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع 2 من كبار السن متواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية مركز الخصوص، وعلى الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين ان المواطن "أ. ع" 53عاما يعانى من أمراض السكر وغيبوبة مستمرة والمواطن "س.م" 56 عاما يعانى من امراض الكبد وهم متواجدين بالشارع.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الفريق شرح الخدمات التى يمكن تقديمها واقناعهم بضرورة التواجد فى مكان يوفر لهم حياة كريمة، وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان على استقرار الحالات طبيا وتم ايداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.
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