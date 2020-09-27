شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكشف عن 5 مشروعات فى قطاع التكرير أضافت 9.2 مليون طن سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ما تم تنفيذه من مشروعات جديدة في قطاع البترول والتكرير، مؤكدا أن الوزارة تبنت استراتيجية لزيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافى.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مسطرد بالقليوبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير صناعة التكرير كانت تواجه تحديات مثل تقادم مصافى التكرير، حيث تم وضع استراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول، في إطار تحويل منتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، وتطوير البنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن أهم المشروعات التي تم تشغليها فيما يخص التكرير مثل توسعات الإسكندرية الذى تم افتتاحه مؤخرا، ومصفاة مصر الذى سوف يتم افتتاحها اليوم، حيث أضافت 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية، مشيرا إلى انه جارى الانتهاء من مجمع إنتاج البنزين قبل نهاية هذا العام، ومجمع إنتاج تابع للشركة الوطنية في أسيوط، حيث تم تنفيذ 5 مشروعات أساسية في قطاع التكرير بإجمالى استثمارات 165 مليار جنيه أضافت 9.2 طن من المنتجات البترولية المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة وضعت استراتيجية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار "2016 -2023"، حيث تم وضع أكثر من محور من اجل تحقيق هذا الاكتفاء مثل الإصلاح الاقتصادي وترشيد الاستهلاك وتطوير عمل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير عمل المصافي، وصولا إلى شبكة الطرق حيث أن الطرق الجديدة تساهم في تقليل الاستهلاك وتختصر زمن الوصول فضلا عن تطوير محطات المترو والسكة الحديد حيث تقلل من استخدام السيارات الخاصة وغيرها حتى نحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2023.