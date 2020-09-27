شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بزيادة منافذ تلقى طلبات التصالح شرق العاصمة. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المركز التكنولجى بحى المطرية لمتابعة تقديم طلبات المواطنين للتصالح فى أعمال البناء والتخفيف على المواطنين والتوجيه بتسهيل الإجراءات وزيادة منافذ تلقى الطلبات تيسيرا على المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما تفقد نائب محافظ القاهرة مركز خدمة المواطنين بأحياء عين شمس والسلام أول لمتابعة تقديم طلبات المواطنين للتصالح فى أعمال البناء والتخفيف على المواطنين والتوجيه لرؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات وزيادة منافذ تلقى الطلبات تيسيرا علي المواطنين .

كان تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة سير العمل بالمركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة، الذى يتم إعداده كنموذج استرشادى للحى الذى يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه فى بقية الأحياء فى إطار التحول الرقمى وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد، وتوحيد إجراءات التعامل مع كافة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة واحد من 15 حى مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله حيث تم تفعيل 42 خدمة الكترونية بالحى منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحى.