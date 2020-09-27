وتستهدف السياحة والآثار دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر، عبر التشجيع على زيارة المحميات الطبيعية، وضخ استثمارات جديدة بقطاع السياحة البيئية، وتنمية المحميات وتوفير فرص عمل للشباب. كما تسعى الوزارة إلى رفع دخل سكان المحميات والتعرف على ثقافاتهم المختلفة، وتأتى الحملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. Eco Egypt أول حملة للترويج لدعم السياحة البيئية بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.