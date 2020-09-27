لمشاركة تجارب سفرهم.. وزارة السياحة والآثار تتبنى مبادرة المجلس العالمي للسفر

تبنت وزارة السياحة والآثار المبادرة التى أطلقها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC بمناسبة الاحتفال يوم السياحة العالمي.
كان المجلس العالمي السياحة والسفر نشر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة فيلمًا قصيرًا يدعو من خلاله العالم أجمع لمشاركة تجارب سفرهم التي غيرت من حياتهم.
من جانبها نشرت وزارة السياحة والآثار الفيلم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الفيس بوك وتويتر والانستجرام لتدعو العالم لمشاركة تجاربهم المفضلة للسفر وخاصة تجاربهم فى مصر.
يذكر أن يحتفل العالم اليوم بيوم السياحة العالمي المقرر يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.
فيما احتفلت محافظة الأقصر بالعديد من العروض للفنون الشعبية دعما للقطاع.
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