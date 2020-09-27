مصر تطالب أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، على متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ".
وناشدت القاهرة الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.
وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
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