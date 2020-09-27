يحتفل العالم يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي ، وتحل ذكري هذا العام مختلفة ولاسيما في ظل أزمة كورونا " كوفي-١٩" .

وخصصت منظمة السياحة العالمية، شعار احتفالية يوم السياحة العالمي فى ٢٠٢٠ " السياحة والتنمية الريفية" من أجل خلق فرص خارج المدن ، للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي فى العالم .

تتنافس العديد من دول العالم، للاستحواذ على أكبر شريحة من السياحة الدولية ، فى ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة كورونا لأحداث انتعاش اقتصادي . وفى إطار ذلك يرصد "دوت الخليج " امنيات السياحيين فى يوم السياحة العالمي . قالت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية، إن القطاع السياحي ركيزة اقتصادية اساسية توفر الوظائف و فرص جديدة خاصة النساء أو الشباب. أعربت العدوي عن امنياتها فى ٢٠٢٠ ، انتهاء جائحة كورونا عالميا ، وعودة رحلات الطيران وعودة عجلة السياحة عالميا بشكل كامل ، لتدور منظومة الاقتصاد السياحي مرة أخرى. أشارت الخبيرة السياحية إلى أن وجوب التنسيق الدولي فى الازمات المتعلقة بالصحة والأوبئة العالمية تتطلب عمل ورقة لإنهاء أى ارتباك فى الحركة السياحية العالمية . تمني عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق ، عودة الحراك العالمي من سياحة خارجية ودينية بالإضافة إلى الحج والعمرة ، على مستوى العالم لتعود الحياة مرة اخري لطبيعتها . أضاف عماري إلى ضرورة وجود إدارة أزمات على مستوي القطاع السياحي الخاص، تترجم إلى وجود سيناريوهات وحلول لكافة الازمات التى تضرب القطاع وتعرقل حركته . دعا ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر إن ان تنتهي ٢٠٢٠ بوجود لقاح لفيروس كورونا حتى تعود الطائرات محملة السائحين . استكمل العجمي قائلا: تشهد الأقصر اليوم احتفالية بيوم السياحة العالمي ، مشاركة من المحافظة بالاحتفالات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة تحتفل بيومها بشعار "التنمية الريفية".. وخبراء يعددون أمنياتهم قبل انتهاء ٢٠٢٠ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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