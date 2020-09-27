نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن جمهورية مصر العربية، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ" وناشدت وزارة الخارجية في بيان لها، الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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