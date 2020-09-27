نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات (صور) في المقال التالي
واستهل وزير الشباب والرياضة جولته بمركز شباب المدينة بمشاهدة جانب من تصفيات أوليمبياد الطفل المصري بين فريق أسيوط وفريق الوادي الجديد، بجانب متابعة مشروع " 1000 فتاة 1000 حلم " والذي يهدف لتدريب وتعليم الفتيات كرة القدم تمهيدًا لإختيار الأفضل وإنضمامه لمنتخب مصر للسيدات.
وتفقد الدكتور أشرف صبحي الأنشطة الرياضية المنفذة داخل المركز من كرة طائرة وسلة وقدم، كما تفقد برلمان الطلائع والشباب، ونادى المرأة والفتاة، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الكاراتيه.
وأشاد الوزير بمستوى الأنشطة المختلفة بالمركز، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة الأنشطة لكافة مراكز الشباب والأندية.
وقام وزير الشباب والرياضة برفقه محافظ سوهاج بجولة ميدانية داخل نادي محليات سوهاج، ووجه باتخاذ اللازم من إجراءات لتفعيل دور النادي والقيام بالأنشطة المختلفة به.
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