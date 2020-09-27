نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المصريين" عن افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني: السيسي حوّل مصر لمركز إقليمي كبير للطاقة في المقال التالي
وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي يثق ثقة عمياء في وعي المصريين وعدم التفاتهم للمُخططات الخبيثة التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه على أهمية دور الإعلام في بناء فهم حقيقي للمواطنين؛ الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على توعية المصريين ضد دعوات الفتنة والتخريب والتدمير.
وأعرب رئيس حزب "المصريين"، عن سعادته الغامرة بما شاهده اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع "التكسير الهيدروجيني" في مسطرد بمحافظة القليوبية، موضحًا أن ما يحدث في عهد الرئيس السيسي وما نعاصره من إنجازات بصورة مستمرة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا في عالم الصناعات البترولية الكبرى، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في تحويل مصر لمركز إقليمي كبير للطاقة.
وأضاف أن افتتاح الرئيس السيسي لأكبر معمل تكرير في مصر وإفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية اليوم؛ لا سيما بعد دعوات الإرهابية للتخريب والدمار وإثارة الفتنة بين جموع المصريين يُعد أبلغ رد على الجماعات الإرهابية التي تدعو لإثارة البلبلة في الشارع المصري، مؤكدًا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسير على الطريق الصحيح في البناء والتنمية والتعمير.
وأوضح أن الرئيس السيسي في معظم أحاديثه وتصريحاته يُراهن على وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريون لم ولن يخذلوا القيادة السياسية ويصطفون صفًا واحدًا خلفها؛ ويتضح ذلك الأمر جليًا في مواجهة المصريين للدعوات التخريبية التي يروج لها قوى الشر والظلام ودعاة التخريب.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر للمصريين لحرصهم على استقرار الدولة المصرية؛ الأمر الذي قوبل بالارتياح الكبير من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، موضحًا أن مصر ستظل قائدة وعصية في وجه أعدائها، ولن يسمح أبنائها الأوفياء المساس بسلامة بلادهم أو التجاوز بحق مؤسساتهم الوطنية وقيادتهم السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة عمود الخيمة ودرع الوطن وسيفه وشرطتنا القوية، وكافة مؤسساتنا الوطنية.
وأكد أن الحرب الشعواء والنوعية المتمثلة في ترويج الشائعات وإثارة الفتن بين جموع المصريين تستهدف وحدة الشعب والنيل من ثباته؛ الأمر الذي يتطلب من الشعب المصري العظيم أن يتصدى لها بقوة وحسم وحزم والاصطفاف الوطني.
ولفت إلى أن المصريين ضربوا مثالًا عظيمًا ونموذجًا يُحتذى به في حب الوطن والوعي وإدراك المخاطر، حتى أثبتوا أمام العالم أنهم يثقون في رئيسهم السيسي ويسيرون معه في طريق الإصلاح والتنمية والعمل الجاد، مؤكدًا على أن مصر ستتقدم بشعبها الواعي الذي لم ولن ينحاز لدعوات المغرضين، وأصحاب المصالح، وأهل الشر، ودعم أمن واستقرار هذا البلد وتكملة المشوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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