نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتبنى مبادرة المجلس الدولي للسياحة "شارك تجربتك بالسفر" (فيديو) في المقال التالي
ومن جانبه نشر المجلس فيلمًا قصيرًا يدعو من خلاله العالم أجمع لمشاركة تجارب سفرهم التي غيرت من حياتهم.
وقامت الوزارة بنشر هذا الفيلم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الفيس بوك وتويتر والانستجرام لتدعو العالم لمشاركة تجاربهم المفضلة للسفر وخاصة تجاربهم فى مصر.
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