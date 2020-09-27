شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء المقابلات الشخصية لمجموعة أخرى من المتقدمين للعمل في الوزارة "مهندس اتصالات - أخصائي نظم ومعلومات - مهندس مدنى – مهندس كهرباء – مهندس عمارة – محاسب – سائق – فنى ميكانيكا" بوزارة الأوقاف بنظام الأجر بمقابل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، على ضرورة الحضور للمقابلة الشخصية ، في العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة وفقا للجداول المنشورة على موقع الوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للاستعانة بالتخصصات بنظام الأجر مقابل العمل، لعدد من الوظائف، أبرزها الوظائف التخصصية الهندسية: 50 مهندسًا مدنى، و50 مهندسًا عمارة، و15 مهندسًا كهرباء، و5 مهندسين ميكانيكا، و100 مهندس اتصالات، و100 أخصائى نظم معلومات، و200 بكالوريوس تجارة، و5 فنيين كهرباء مؤهل فنى متوسط، و5 فنيين ميكانيكا مؤهل فنى متوسط، و50 سائقًا حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل.

واشترطت الوزارة، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالنسبة للوظائف من الأول وحتى السابع ومؤهل متوسط مناسب بالنسبة للوظائف الفنية الثامن والتاسع، وأن يقبل العمل بأى جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان، ومع التأكيد على أن العمل بنظام الاستعانة أجر مقابل عمل لا يزيد عن أحد عشر شهرًا فى العام المالى الواحد، ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائـم أو خلافه.

وطلبت الأوقاف، عددًا من المستندات، منها: المؤهل الدراسي، وشهادة القيد فى نقابة المهندسين بالنسبة للوظائف الهندسية، وشهادة الميلاد رقم قومى، وصورة من بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، ورخصة قيادة مهنية سارية، على أن ترفع المستندات المطلوبة مع طلب التقدم على الموقع الإلكترونى الرسمى بوزارة الأوقاف.