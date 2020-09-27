شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا لـ 91.8 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: - التعليم تؤكد رفض مدير الشئون القانونية بالوزارة رشوة 2 مليون جنيه - الهيئة القومية للأنفاق تعلن وصول دفعة عربات المترو الجديدة للخط الثالث أكتوبر المقبل

- التعليم العالى تعلن تسجيل 8500 طالب وطالبة بتنسيق الشهادات المعادلة - الزراعة تعلن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ4 ملايين و206 آلاف طن - الصحة تكشف خطط غلق المنشأت الدراسية حال ظهور إصابات كورونا بين الطلاب - الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لــ 91.8 %

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا لـ 91.8 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.