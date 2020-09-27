شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب اليوم بعد مراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض 29 محكمة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأحد ، وحتى الثلاثاء المقبل، كشوف أسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب 2021، وذلك حتى يتمكن كل مرشح من معرفة نتيجة قبول أوراق ترشيحه من عدمه.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب ، رئيس محكمة النقض، بمراجعة كشوف المرشحين ورموزهم الانتخابية التي وصلت إلى الهيئة من لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تباعا، لاعتمادها تمهيدا لتعليقها امام المحاكم الابتدائية في مكان ظاهر.

وتتضمن القائمة المبدئية للمرشحين كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، وكشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا.

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم إجراءات الترشح لانتخابات البرلمان على أنه يحق لمن لا يجد اسمه ضمن كشوف المرشحين المبدئية الطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.