شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى سامح شكري ، وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن.

‏‎وذكرالمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ،فى تصريح صحفى بأن الوزيرين "شكري" و"بومبيو" أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن "شكري" و"بومبيو" شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.