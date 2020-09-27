شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل مسئوليتنا.. فيديو جديد يرصد إنجازات الدولة بالصحة والتعليم والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو حمل عنوان "المستقبل مسئوليتنا" الإنجازات التى تحققت فى الدولة المصرية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن السكن الآمن حق من حقوق الإنسان، وقد تم إنجاز 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة 75 مليار جينه، والمدن السكنية فيها كل الخدمات ومجهزة بالكامل، وتم نقل آلاف الأسر من المساكن العشوائية للمساكن آمنة الأمر الذى يضمن مستقبل آمن للأجيال القادمة والحالية معا".

كما أن العدالة الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وفى مصر أكثر من 64 مليون مواطن مصرى مستفيد من البطاقة التموينية. وعلى مستوى الملف الصحى، فالإنسانية الحقيقة مواجهة أوجاع وآلم الناس الذى تم من خلال حملات 100 مليون صحة، والكشف والعلاج المجانى للأمراض المستعصية والقضاء على قوائم الانتظار، كما تم اطلاق قطار التامين الشامل فى بعض المحافظات.

أما فى مجال المواطنة فقد تم تقنين أوضاع أكثر من 1638 كنسية ومبنى وعشرات الكنائس تم بناءها فى المدن الجديدة، يعرف العالم كله أن هناك اختلاف فى الدين بمصر ولكنه لا يمنع الحياة معا".

وفى مجال التعليم هناك عملية تطوير تشهد المجال التعليمى على كل المستويات، وهناك ميزانية تقدر بحوالى 45 مليار جينه أجمالى تكلفة التعليم ما قبل الجامعى، و90 مليار جينة تكلفة التعليم العالى".