اللواء محمد إبراهيم : السيسى يراهن على وعى الشعب ويؤكد على قوة الدولة 

قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص دائما وهو يفتتح المشروعات على بعث رسائل طمأنة للشعب المصرى على قوة الدولة وإرادتها الحديدية نحو التنمية، وأن كل إنجاز هو لصالح المواطن وأن الشعب سيظل الداعم الأكبر للدولة بوعيه ووطنيته وحرصه على استقرار بلاده.





وأكد إبراهيم فى تصريح له، اليوم الأحد، تعقيبا على كلمة الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات جديدة بقطع البترول بمسطرد أن مسار الإصلاح فى مصر لا يتوقف وافتتاح المشروعات القومية واقع نراه ماثلا أمام أعيننا كل يوم، وفى خضم هذا الجهد غير المسبوق لم ولن يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المراهنة على الشعب المصرى وعلى وعى وصلابة هذا الشعب العظيم".

وأضاف : "كم كان الرئيس صادقا اليوم خلال افتتاح مشروعات جديدة بقطع البترول بمسطرد وهو يتحدث عن تضافر والتحام الشعب والدولة، وهما الوجهان الوطنيان لعملة واحدة، وأن كل ما يتم من إصلاحات ومشروعات جديدة يَصْب فى صالح المواطن، والسؤال هنا هل يمكن أن تتحقق أية إنجازات فى بيئة غير مستقرة؟ والإجابة بالقطع لا ومن ثم فإن استقرار الدولة المصرية أكبر ضامن نحو التقدم والتنمية.

وتابع :"ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض المشكلات التى يعانى منها المواطن خصوصا فى ضوء الأحداث التى شهدتها مصر خلال سنوات سابقة، ولكن الأمر المؤكد أن عمليات حل ومعالجة هذه المشكلات المتراكمة تسير على قدم وساق وبنجاح منقطع النظير".

وذكر أن العالم كله يشهد على كل ما تقدمه مصر فى هذه الظروف من نموذج ناجح لقيادة وطنية وشعب حضارى يقف سندا من أجل أن تكون الدولة المصرية فى مكانتها الطبيعية التى تستحقها.

وأوضح أن دولة قوامها أكثر من 100 مليون نسمة وعمرها أكثر من 7 آلاف سنة سوف تجد طريقها نحو التقدم للأمام متحدية الصعوبات كافة، وقاهرة لكل التحديات فى ظل معادلة الشعب الواعى والقيادة المخلصة.