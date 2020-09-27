الأقصر تشارك فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى

وشارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم فى الفاعليات بحضور كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، ومدير عام إدارة التنمية السياحية حسن الجيلانى، ومدير عام مكتب وزارة السياحة محمود حسان، ومدير عام مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة أشرف جلال، ونقيب المرشدين السياحيين مصطفى رفاعى، ورئيس جمعية التنمية السياحية أيمن أبو زيد، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولى الثقافة والشباب والرياضة.
وهنأ محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحى وجميع العاملين بمنظومة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، وموجهًا الدعوة لكل السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأقصر، ومؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والفاعليات التى تسهم فى تنشيط السياحة، وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.
يذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمى" يوافق 27 سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية".
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