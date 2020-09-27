الأقصر تشارك فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى

احتفل العديد من السياح بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بيوم السياحة العالمى، من خلال فاعليات فنية سياحية بمعابد الكرنك تضمنت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.





وشارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم فى الفاعليات بحضور كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، ومدير عام إدارة التنمية السياحية حسن الجيلانى، ومدير عام مكتب وزارة السياحة محمود حسان، ومدير عام مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة أشرف جلال، ونقيب المرشدين السياحيين مصطفى رفاعى، ورئيس جمعية التنمية السياحية أيمن أبو زيد، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولى الثقافة والشباب والرياضة.

وهنأ محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحى وجميع العاملين بمنظومة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، وموجهًا الدعوة لكل السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأقصر، ومؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والفاعليات التى تسهم فى تنشيط السياحة، وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمى" يوافق 27 سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية".