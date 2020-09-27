وزيرة الهجرة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة الهجرة تشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جودة تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جولة تفقدية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، في إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات تباعاً للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

حيث تفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزاري الذي يضم وزارات القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، والتموين، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى 85%.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز تصل 85% بجودة مرتفعة، كان فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 متر مربع، مكونة من 5 طوابق مقسمه إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و 40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب عدد 12 دورة مياه مجمعة، و9 دورات مياة فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، وسلم للهروب في حالة الأزمات، مصعد VIP، 3 مصاعد للموظفين، ومصعد للخدمة، كذلك 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.