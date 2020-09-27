

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن.

‏‎وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر بأن الوزيرين "شكري" و"بومبيو" أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن "شكري" و"بومبيو" شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.