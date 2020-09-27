قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك خطة للدولة، حيث يتم الإعلان قريبا لصالح الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لهذه المحافظات، فى إطار تنفيذ النمو الرأسى، لتوفير السكن فى إطار مواجهة الزيادة السكانية خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى المدن الجديدة، ولمنع الزحف والبناء على الأراضى الزراعية. وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات البترول الجديدة فى مسطرد بالقليوبية: "خلونا فى محافظة مثل الغربية أو البحيرة أو القليوبية أو أسيوط وغيرها.. داخل كل محافظة الأراضى التابعة الدولة مثل أراضى التابعة للدولة شركات قطاع الأعمال أو أراضى خاصة بالمحافظات.. ونوفر لهم سكن من أجل مواجهة النمو.. ولو وصل إلى 500 ألف أو 600 ألف شقة فى السنة هنعمل ده".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يكشف عن خطة جديدة لأراضى الدولة لتنفيذ النمو الرأسي وتوفير شقق للمصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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