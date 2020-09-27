هاشتاج #السيسي_حبيب_المصريين يتصدر تويتر دعماً لـ الرئيس

جاء ذك تعبيرا من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.

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وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

تعيش لنا ياسند مصر ومعليّ قيمتها

الله يحفظك لنا يا ريسنا

احنا معاك وفي ضهرك وهنفضل نساندك يا حامي مصر

#السيسي حبيب المصريين حبيب ١٠٠ مليون مصري

#السيسي_حبيب_المصريين

مما قاله الرئيس اليوم

"إحنا سعداء بهذا المشروع والمشاركة.. نحن ندعم القطاع الخاص الشريف وسعداء بمشاركتكم ومساهمتكم في بناء الدولة المصرية

#السيسي_حبيب_المصريين العشق كل العشق سيدى الرئيس

تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحيه #السيسي_حبيب_المصريين

#السيسي_حبيب_المصريين المشكلة إن فى ناس ناسية كان حالنا ايه قبل الرئيس السيسى نسينا القلق والخطر والخوف وتردى عام فى الخدمات نسينا مصر اللى تراجعت مكانتها فى عهد الاخوان, معاك يا سيسي

والله وحبيب كل الشرفاء عشان كده الفاسدين بيكرهوه #السيسي_حبيب_المصريين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيها، وكذلك يعد هو الأساس الحقيقي في بناء فهم أبنائنا، معلقا: "حصنوا واحموا أولادنا مش عشاني.. عشان بلدنا يكون لها مستقبل".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد: "كام دولة راحت.. ومصر لا، ربنا قال مصر لا، وهتفضل مصر لا، ربنا يحميها ويعنها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا وفهمنا".

وكشف أن حجم الخسائر لدولة ما بسبب التخريب والتدمير طبقا لتقرير الأمم المتحدة بلغ 440 مليار دولار، رافضا ذكر اسم الدولة، معلقا: "ده مش هيتصرف على التطوير ده هيتصرف على إعادة الشىء لأصله".