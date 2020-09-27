نقيب المحامين وعدد من أعضاء المجلس يتفقدون مبنى النقابة الجديد..فيديو

تفقد نقيب المحامين رجائي عطية، المبنى الجديد للنقابة، ضمن وفد ضم من أعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، وسيف حماد، مبنى النقابة العامة الجديد، واستقبلهم عضو المجلس صلاح سليمان، وممثل شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، واستشاري المشروع.

قام عضو المجلس صلاح سليمان، بتقديم شرح سريع لآخر ما تم في المبنى، ومحتوياته، وعمليات التشطيب الجارية، سواء المتعلقة بالواجهات أو داخل المبنى، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مديري إدارات النقابة لمعرفة احتياجاتهم الخاصة بالفرش لتجهيزها عقب انتهاء عمليات التشطيب.

وجه النقيب العام، وأعضاء المجلس، الشكر لـ «سليمان»، على مجهوده خلال الفترة الماضية مما أسهم في إنجاز العمل خلال الشهر الحالي وقرب الانتهاء منه، إضافة لتوفير 5 ملايين ونصف جنيه، عقب مفاوضات له مع الشركة المنفذة.