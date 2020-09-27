النهوض بالعمل الحكومي.. مدبولي يتابع إجراءات تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات خطة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لعنصر "التدريب" للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف وزاراته وأجهزته وجهاته، وذلك من منطلق اقتناع راسخ بأن تطوير قدرات العاملين ورفع مهاراتهم، سيسهم في النهوض بالعمل الحكومي ويحقق قدرا أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم أيضًا في نهاية الأمر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن حزمة برامج أساسية تقدم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، وتشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسة الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، وأساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

وتتضمن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حزمة برامج الجدارات التي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وتشمل الخطة التدريبية وفقا لما عرضه الدكتور صالح الشيخ حزمة البرامج التخصصية حيث سيتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.