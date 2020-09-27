نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن الوضع النهائي الذي وصل إليه مبنى النقابة الجديد، تمهيدًا لقرب افتتاحه، ونقل كل الإدارات إليه لخدمة المحامين في مكان يليق بهم.

وقال «سليمان»، إنه خلال فترة قليلة ستتسلم النقابة المبنى الجديد من الشركة المنفذة له، بعد قربها من الانتهاء من تشطيبه بالكامل، منوها إلى أن المدخل الرئيسي للمبنى لا ينقصه سوى تركيب الرخام وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة.