نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المجر: شيخ الأزهر قامة دينية عالمية وخطاباته ينصت لها الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وقد سعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، وقطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين.

من جانبه، عبر سفير المجر عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجري إلى فضيلته، مضيفًا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية، وأنه تابع باعتزاز جهود شيخ الأزهر في دعم السلام العالمي ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذي يخدم البشرية، مؤكدًا أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.