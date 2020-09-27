شكرا لقرائتكم خبر عن تشويه مقاعد شارع الألفى بالقاهرة لإجبار المارة على الجلوس بالكافيهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” تشويه للمقاعد العامة بشارع الألفى بحى الأزبكية وسط القاهرة، من خلال وضع "مازوت وزيوت " عليها، لمنع جلوس المشاة عليها، واللجوء للجلوس في الكافيهات الموجودة بالشارع أو المطاعم، وذلك بالمخالفة للقانون وتشوية الواجهة الحضارية للشارع والذى يعد أحد أهم الشوارع السياحية الموجودة بوسط القاهرة خاصة بعد تطويره.

من جانبها، أكدت محافظة القاهرة أنها ستتابع ما تم من تشويه للمقاعد في الشارع وتحرير محاضر بيئة للفاعل ومراجعة تراخيص ومخالفات الكافيهات حال ثبوت تورط أصحابها في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك مع العمل على إعادة الشئ لأصلة وتنظيف المكان بأسرع وقت.

وشهد شارع الألفي، قبل نحو 3 أعوام، أعمال تطير ضخمة ضمن خطة تطوير وإعادة القاهرة الخديوية لرونقها القديم، ليتحول شارع الألفي من النماذج الرائدة بالقاهرة، حيث يظهر شارع الألفي بشكل مميز عن كل شوارع وسط البلد، حيث خُصص للمحال وروادهم ومسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال قمامة أمام المحلات، بالإضافة إلي إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة.

وبحسب أصحاب المحلات فإن الشارع تم إعادة تطوير وصيانته بمعرفة مجلس أمناء شاغلين الشارع والذي يضم عددًا من أصحاب المصالح بالشارع سواء أصحاب محال أو عقارات، تحت إشراف استشاري متخصص بالتنسيق الحضاري وتمويل هذه الأفكار دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، وذلك بحسب أصحاب المحلات.