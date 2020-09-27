مطران شبرا الخيمة يفتتح كنيسة جديدة ويرقى 4 كهنة "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صلوات افتتاح كنيسة الأنبا موسى، والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس السائح، تزامنا مع عيد الصليب، وأثناء صلوات القداس الإلهى قام بترقية 4 كهنة لدرجة القمصية. والكهنة الذين تم ترقيتهم لدرجة القمصية هم: القس مرقوريوس دميان كاهن كنيسة مارجرجس قليوب البلد، القس اغاثون رزق كاهن كنيسة أبو مقار شبرا الخيمة، قس سلوانس رسمى كاهن كنيسة الانبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كارس، القس بافلوس توفيق كاهن كنيسة الانبا موسى، والشهيدة ابوللونيا والأنبا كاراس.

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