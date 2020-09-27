شكرا لقرائتكم خبر عن خلو بالكم من بلادكم.. ما حدث فى العراق وسوريا يفوق كوارث الحرب التقليدية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الدول اللى بتروح، مش بترجع تانى"، هكذا لخص الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤيته حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، واستهداف الدول عبر مخططات التدمير.

ويرصد الفيديو التالى حالة التردى التى وصلت إليها الدول العربية التي تم اسقاطها خلال السنوات الأخيرة، ظهرت المباني متساقطة جراء أعمال التدمير، بينما وقفت الأسر تبكى من ويلات الحرب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديث له، إن "هدم الدول بالنسب المتواجدة حاليا، لم يكن يحدث لو كانت هناك حرب تقليدية، وذلك في إشارة لحجم وبشاعة التدمير الذى طال الدول العربية خاصة سوريا والعراق واليمن وليبيا، محذرا في الوقت نفسه من سحب مصر وشعبها إلى منطقة تجعلها في أزمة كبيرة، وناصحا الجميع قائلا:" خلى بالكم من بلادكم".

وتعتبر رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في ملف دعم الدولة الوطنية، أحد أهم الملفات التي عملت عليها الدولة المصرية منذ 2013، حيث قام بتدعيم مؤسسات الدولة، والبناء الشامل في الأفراد والمعدات وكذلك أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي طالت كافة مؤسسات الدولة، ووصلت بمصر كدولة وطنية قادرة على مسايرة العالم وفق أحدث أساليب العلم.