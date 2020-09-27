جمعة : التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود السيسى فى إنقاذ الوطن

وذكر جمعة فى البيان الصادر، اليوم الأحد، أن جهود السيسى لم تقف عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدى الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله "عز وجل" وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان.

وأكد وزير الأوقاف أن الرئيس خاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير فى مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضى، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقى بها فى مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا فى ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.