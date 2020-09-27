أسقف هولندا يترأس صلاة قداس عيد الصليب بكنيسة السيدة العذراء

وألقى الأنبا أرسانى، العظة باللغة الهولندية عن إكرام الصليب فى الإيمان الأرثوذكسى، وفى نفس القداس تم رسامة مجموعة من الشمامسة فى رتبة الأبصليتس والأغنسطس. شارك فى صلوات القداس القس كيرلس، صليب كاهن الكنيسة، والقمص أنجيلوس ميخائيل، كاهن كنيسة مارمرقص بلاهاى، وأعداد كبيرة من الشمامسة والشعب القبطى بهولندا.

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