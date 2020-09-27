خدمات مصرفية جديدة للاهلى الكويتى ..تعرف عليها ..خدمات

في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي في أوساط جيل الشباب المصري، شارك البنك الأهلي الكويتي – مصر في مبادرة الشمول المالي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصريتماشيًا مع التوجه الوطني الهادف إلى بناء اقتصاد غير قائم على التعامل النقدي.وخلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في أغسطس 2020،كان تركيز البنك على دعم وتحفيز فئة الشباب من خلال تمكينهم من الوصول إلى منصات الدفع الرقمية وغيرها من المنتجات المصرفية بشكل أسهل وأسرع.

وفي هذا السياق، قام البنك الأهلي الكويتي - مصر بتقديم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة بعناية والتي تهدف إلى دعم الشباب محور تلك المبادرة وتتضمن مميزات تحفيزية كفتح حساب مصرفي بدون رسوم والإعفاء من متطلبات الحد الأدنىلرصيد الحساب. كما شملت المزايا أيضا ميزة استرداد 10% "كاش باك"بدون حد أقصى على المشتريات عبر الإنترنت عند استخدام بطاقات الائتمان الافتراضيةمن خلال المحفظة الإلكترونية و10٪ "كاش باك"بدون حد أقصى على شحن رصيد الهاتفالمحمول عن طريق المحفظة الإلكترونية من البنك الأهلي الكويتي – مصر.

وجدير بالذكر أن الشباب قد تفاعل مع تلك المميزات حيث حققت المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من البنك الأهلي الكويتي - مصر انتشاراَ واسعًا، حيث ارتفع حجم الإقبال على استخدامها بنسبة 41٪ في أغسطس 2020 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019. ويرجع السبب الرئيسي في الإقبال على استخدام المحفظة الإلكترونية إلى جهود البنك المستمرة لتنفيذ استراتيجيته نحو التحول الرقمي تماشيًا مع التطور التقني والتكنولوجي للخدمات المصرفية بالإضافة إلى نمط حياة العملاء دائم التغير والنمو المتسارع في اتجاهات التسوق عبر الإنترنت.