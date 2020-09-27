نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في المقال التالي
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء المجلس بخالص العزاء لأسرة المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى وفاة الدكتورعلى حبيش الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومي للبحوث، رئيس الأكاديمية الأسبق، ورائد الصناعات النسيجية وتطويرها فى مصر والشرق الأوسط، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية الإكلينيكية الجراحية.
كما وافق المجلس أيضًا على تشكيل لجان اختيار رؤساء شعب بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى بالمركز القومى للبحوث، وتكنولوجيا التصنيع بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وكذلك لجنة اختيار رئيس قسم أمراض القرنية وتصحيح الإبصار بمعهد بحوث أمراض العيون.
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