الأرصاد : طقس الغد حار نهار والعظمى بالقاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وتنشط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية أحيانا، وتنشط على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على شمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة. وحذرت الهيئة من الشبورة المائية فى الساعات الأولى من الصباح على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

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