إيبارشية طهطا تكرم المتفوقين فى الشهادة الإعدادية

وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمى بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بدأ الاحتفال بالقداس الإلهى، الذى أقيم بكنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطه بطهطا مقر المطرانية، وتولى خدمته الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية. وعقب القداس أهدى الأنباء أشعياء، المتفوقين شهادات التفوق.

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