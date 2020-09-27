التعليم تنشر تفاصيل هامة عن امتحان EST

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وأوضحت الوزارة، أن الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language.
وأشارت إلى أن الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة، ويتألف من 31 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ Reading.
ولفتت إلى أن جزء الرياضيات فى اختبار EST I مدته 110 دقائق، ويتألف من 42 سؤالًا من بينها أسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.
وقالت إن اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لـLevel 2 فى اختبارات SAT II، وشكال الامتحان كما يلى:-
EST I:
MC - Multiple Choice Questions
DND - Drag and Drop
DD - Drop Down
FIB - Fill in the blanks
HS - HotSpot
SET1 - English with essay: ER = Extended Response
EST II: MCQs - multiple choice questions
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