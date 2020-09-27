التعليم تنشر تفاصيل هامة عن امتحان EST

وأوضحت الوزارة، أن الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language.

وأشارت إلى أن الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة، ويتألف من 31 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ Reading.

ولفتت إلى أن جزء الرياضيات فى اختبار EST I مدته 110 دقائق، ويتألف من 42 سؤالًا من بينها أسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.

وقالت إن اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لـLevel 2 فى اختبارات SAT II، وشكال الامتحان كما يلى:-

EST I:

MC - Multiple Choice Questions

DND - Drag and Drop

DD - Drop Down

FIB - Fill in the blanks

HS - HotSpot

SET1 - English with essay: ER = Extended Response

EST II: MCQs - multiple choice questions