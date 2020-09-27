مدبولى يوجه باستمرار صرف إعانة العاملين بالسياحة حتى نهاية ديسمبر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة لدعم قطاع السياحة الحيوى، والذى يُعد أحد ركائز الاقتصاد القومى، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولاً لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الواردة.





جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشؤون الفنية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأشار إلى التيسيرات والمحفزات التى وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعماً لقطاع السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير القوى العاملة، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين بقطاع السياحة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، وذلك منذ السماح بها فى مطلع شهر يوليو الماضى وحتى الآن، هذا إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر، منوهاً إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريباً، ودورها فى زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع عددًا من التوصيات والمقترحات التى تسهم فى دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، سعياً لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.