رئيس حزب الوفد يعلن عدم استكمال مدته ويدعو لاجتماع للهيئة العليا الثلاثاء

وأضاف أبوشقة، أنه سيخطر الهيئة الوفدية بعدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد له.

وأوضح أبوشقة، أنه سيتم اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17-10-2020، وتكليف فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

كما قرر رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع بعد غدٍ الثلاثاء فى الساعة الرابعة عصرًا.