«يا يحكمونا.. يا يقتلونا».. المصريون يحطمون جبروت الإخوان (فيديو)

رغم أن العديد من دول العالم يوجد بها أعضاء من جماعة الإخوان، إلا أن مصر ابتليت بأكثر الإخوان خيانة وتبجحا في خيانة الوطن، ومع أنهم يديرون بعض الأنظمة الحاكمة في العالم مثل قطر وتركيا وغيرها، إلا أن مصر وقفت لهم بالمرصاد، واستطاع الشعب المصرى التصدى لأكبر تنظيم سرى في العالم.

وفى حديث للرئيس عبد الفتاح السيسى، حول طبيعة الإخوان في مصر، أكد أنهم أكبر تنظيم سرى، وحاولوا السيطرة على مصر، بطريقة «يايحكمونا يا يقتلونا»، إلا أن مصر اختارت أن تواجههم، وتصدت لهم بكل الطرق، ومن يمولهم معروف للدولة المصرية، ولن يترك، وسيحاسب في الوقت المناسب.

واستطاع الشعب المصرى في 30 يونيو ومابعدها، في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الشعب قادرا على الصمود في وجه عناصر الإخوان، ومواجهتهم بكل قوة في كافة الميادين، وفضح إرهابهم وكذبهم وتزييفهم للواقع المصرى.