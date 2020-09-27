لمراعاتها في أكتوبر .. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر أكتوبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:
- الإستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.
- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي (15 أكتوبر) حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.
- البدء في زراعة المحاصيل البقوليه الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرا على الريشة البطالة.
- إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.
- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة (الصفراء).
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