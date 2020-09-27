يعني إيه فرع مصرفي رقمي .. تفاصيل ثالث فرع إلكتروني للمصرف المتحد

تم افتتاح اليوم أحدث فروع المصرف المتحد الـ 65 وثالث مركز رقمي بمنطقة التجمع الخامس, بالقاهرة الجديدة لينضم إلى سلسلة فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وذلك بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب لقطاع المخاطر والدكتور احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب لقطاع الاستثمار ومصطفي عبد الحميد – مساعد العضو المنتدب للعمليات المصرفية ورحاب عزمي – مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ونبيل القلعاوي – مدير عام أول القطاع العقاري وجمال البنا – نائب رئيس القطاع العقاري وجرمين عامر – رئيس قطاع الاتصال المؤسسي.

تأهيل الجيل الثاني وفقا لنظريات الادارة الحديثة

هذا وتحرص إدارة المصرف المتحد علي مشاركة فريق القيادات الشابة من برنامج النجوم الساطعة في جميع فاعليات واحداث المصرف المتحد الداخلية والخارجية. كذلك تهتم بمشاركتهم في وضع تصورات لخطط المصرف المتحد الحالية والمستقبلية. وذلك وفقا لاحدث نظريات الادارة الحديثة والمعنية بمشاركة القيادات الشابة لضمان تأهيلهم الكامل عمليا وعلميا قبل تواليهم المناصب القيادية.

الفرع الـ 65

ويعمل الفرع الـ 65 الجديد, والذي يعد ثاني فروع المصرف المتحد بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة وفق احدث التقنيات المصرفية الرقمية الحديثة. حيث يقدم الفرع الجديد لعملاء المصرف المتحد حزمة من خدمات "بنكك علي الخط" من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحفظة رقمية. فضلا عن باقة من البرامج والتقنيات الحديثة للمدفوعات الحكومية والتي تمكن العميل من سداد كافة التزاماته المصرفية على مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.

ويضم الفرع الجديد ماكينة ITM والتي تتيح حزمة من الخدمات البنكية الرقمية الفريدة منها : الايداع من خلال الصراف –تحويل من حساب لحساب آخر لنفس العميل – تحويل داخلي من حساب عميل إلى حساب عميل آخر – صرف شيكات داخلية مسحوبة على عملاء المصرف المتحد وإضافتها إلى حساب آخر – صرف شيكات داخلية مسحوبة علي عملاء المصرف نقدا أوإضافتها الي الحساب– تحصيل شيكات علي بنك اخر داخل غرفة المقاصة.

كما يتيح الفرع الـ 65لعملاء المصرف المتحد من اصحاب برنامج "دايموند" التمتع بعالم كامل من الخدمات البنكية الفريدة والتي تلبي طموحات هذه الشريحة الهامة من العملاء.فضلا عن حزمة من البطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدما الاسلامية والتقليدية والتي تمكن العملاء من التسوق بمنتهي الحرية داخل أو خارج مصر. بالإضافة إلى برامج الكاش باك المتميزة.

ويقدم المصرف المتحد من خلال فرع التجمع الخامس الجديد باقة من الخدمات البنكية التقليدية من شهادات واوعية ادخارية بعوائد متميزة سواء كانت تقليدية اومتوافقة مع احكام الشريعة. بهدف تلبية كافة احتياجات العملاء. كذلك يقدم الفرع الخدمات التمويلات للعملاء مثل : تمويل شخصي وتمويل التمويل التعليمي. كذلك تمويلات المشروعات بمختلف احجامها من كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. كذلك الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

هذا ويقدم المصرف المتحد من خلال الفرع الجديد خدمة التمويل العقاري للاسكان متوسط ومحدودي الدخل بالاضافة إلىالاسكان الفاخر في المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل الي 15 سنة.