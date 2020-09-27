شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الوزراء ": قرار وقف البناء فى بعض الأحياء لا يشمل المبانى الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة مشكلة من؛ وزارة الإسكان، وهيئة التخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ستجتمع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع اشتراطات البناء الجديدة.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء سيشمل عرض مجموعة من التوصيات، لافتًا إلى أن التوصيات قد تتضمن توصية بوقف البناء للسكن في بعض الأحياء أو المدن المكتظة بالسكان ولا يسمح فيها بمزيد من التوسع ، مشيرا الى أن قرار وقف البناء في بعض الأحياء سيكون قاصرا على البناء السكني فقط، ولن يؤثر على بناء المدارس والمستشفيات وباقي الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة مشكلات تاريخية تأصلت، خلال الفترات الماضية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الحكومة ستعلن عن اشتراطات البناء الجديدة ، موضحًا أن رخصة البناء الجديدة ستكون عقدًا ملزمًا بين صاحب الرخصة والدولة، كما أوضح رئيس الوزراء في تصريح سابق له ، لافتا الى أنه سيتم توقيع عقوبة على المواطن حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات وما تضمه الرخصة من شروط، مضيفًا أن إجراءات استصدار الرخصة ستتمتع بقدر كبير من الحوكمة، لضمان السير وفق مخطط عمراني متكامل.