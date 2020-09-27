وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان EST المقرر عقده غدا لطلاب الدبلومة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى تفاصيل هامة عن امتحان EST المقرر أدائه غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء ، موضحا أن الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language وأوضح الوزير أن الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤال وهو مقابل لجزء الـ Reading وجزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقيقة ويتألف من 42 سؤال من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها، اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لل Level 2 فى اختبارات SAT II. وأوضح أن شكال الامتحان كالتالى: EST I: MC - Multiple Choice Questions DND - Drag and Drop DD - Drop Down FIB - Fill in the blanks HS - HotSpot SET1 - English with essay: ER = Extended Response EST II: MCQs - multiple choice questions وكان الدكتور طارق شوقى أكد أن قرابة ألف ونصف طالب سجل لدخول هذا الامتحان.

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