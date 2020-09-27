شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم مصر يتصدى لـ«أهل الشر».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: زعيم مصر يتصدى لـ«أهل الشر»

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