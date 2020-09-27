بهاء أبوشقة يشكل لجنة للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية

أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، القرار رقم 66 لسنة 2020، بتشكيل لجنة للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية، المقرر لها 16 أكتوبر 2020 ومراجعة كشوف الجمعية العمومية وإصدار بطاقات الدعوة طبقًا لما تقضى به اللائحة الداخلية.





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